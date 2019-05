Na americkou novinářku v Sýrii stříleli z tanku (VIDEO)

Podle novinářky na ně začali střílet během jejich natáčení hořícího obrněného vozidla. Poté reportérka a její natáčecí štáb viděli, jak se nad nimi vznáší dron a slyšeli zvuk blížícího se letadla.

„Několikrát na nás vystřelili ze 125milimetrového kanonu. Byl to pravděpodobně ruský bojový tank T-72,“ popsala útok Crawfordová.

Celá skupina se snažila utéct, zatímco palba pokračovala. Podařilo se jim dostat do auta a odjet do města Chán Šajchún. Jednoho z aktivistů do boku zasáhl šrapnel, odjel do nemocnice a novináři pokračovali v cestě.

Podle Crawfordové byl útok na novináře porušením mezinárodního práva. Podle reportérky bylo slovo „tisk“ napsáno velkými písmeny na bundě jednoho z členů posádky a ona na sobě měla dlouhé šaty v souladu s muslimskými zvyky.

Dříve média uváděla, že teroristé skupiny Jabhat al-Nusra* večer 21. května zahájili masivní útoky na vládní síly v Idlibu. V Sýrii byly v souladu s dohodou uzavřenou v květnu 2017 na jednáních v Astaně (v současné době Nur-Sultan) vytvořeny čtyři deeskalační zóny. Tři z nich ovládá Damašek a čtvrtá zóna, která se nachází v provincii Idlib a části sousedních provincií Latákie, Hamá a Aleppo, je stále kontrolována nelegálními ozbrojenými skupinami.

*Teroristická organizace zakázána v Rusku