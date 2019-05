Souboj na palcích nohou aneb Jak dnešní muži měří své síly (VIDEO)

Je to něco jako armwrestling, ale na palcích nohou! V případě remízy je ohlášen další souboj. Zápasníci dělají úskoky, aby zvýšili své šance. Jeden z účastníků si dokonce odstranil nehty na nohou a nyní neustále vyhrává dané zápasy.

Není to tak dávno, co se v České republice konala soutěž s názvem Strongmen´s Games Aš. Daná soutěž pro amatéry i profesionály se letos konala již po osmé. Vítězem se stal Čestmír Šíma, profesionální strongman a držitel českého rekordu v mrtvém tahu.

Velmi neobvykle vypadali norští sportovci a jejich kalhoty. Norská reprezentace v curlingu již dvakrát vybojovala mistrovský titul v olympijské módě, a to právě díky svým neobyčejným kalhotám.

Podívejte se i vy, co je na jejich kalhotách tak zvláštního.

Norský tým se poprvé zapsal do paměti, co se módy týče, již na Olympijských hrách v roce 2010 ve Vancouveru. Tehdy se jejich kostkované kalhoty staly absolutním hitem olympijských her, tvrdí Time. Kostkované kalhoty norské reprezentaci v té době přinesly stříbrné medaile.