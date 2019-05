VIDEO plné záhad. Český bloger dokázal zachytit ducha na kameru a zveřejnil důkaz

Kanál TVTwixx na Youtubu je známý svými mystickými videi. V tomto videu mladí se blogeři dělí se zajímavými odhaleními, která uviděli na videozáznamu ze hřbitova. Tento hřbitov ale není obyčejný. Jsou na něm pohřbení různí devianti a sebevrazi. Blogeři používali přístroj, pomocí kterého se dá komunikovat s duchy Spirit Box.

„Co jsme vlastně viděli a slyšeli na místě, na tom hřbitově, kde jsme vlastně s těmi entity komunikovali a oni nám srozumitelně odpovídali, bylo to celkem logické. To místo nás přesvědčí, že je to pravda,“ řekl jeden z blogerů.

Jeden z blogerů se podělil o dojmy s SLS kamerou, která dokáže zachytit duchy na video.

Měl podobnou kameru doma a otestoval ji. Na videu je podle blogera vidět nějaké druhé tělo. Tehdy bloger požádal ducha, aby něco udělal, aby byl přesvědčen, že je to všechno pravda. Požádal entitu, aby se dotkla jeho hlavy, a uviděl na kameře, jak to dělá.

Blogeři tvrdí, že to všechno není sranda.

Kanál TVTwixx zveřejňuje videa s paranormálními jevy. Například dříve youtubeři navštívili podzemní budovu z 19. století a mluvili s duchem. Sledující jejich kanál obdivují jejich práci a moc se těší na nová videa.

Co si myslíte, existují duchové, jsou pro vás podobná videa přesvědčivá? Potkali jste někdy něco podobného ve svém životě?