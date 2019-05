Čech inspiruje děti ke sportu. Ty díky němu nesedí u počítače a jdou ven (VIDEO)

Sraz se konal v Hradci Králové. Děti a teenageři přišli, aby na vlastní oči viděli svého idola.

Dokonce došlo i na společné focení a rozdávání autogramů. Děti navíc předváděli, čeho jsou schopné – Tary je cvičil. Byly mu za to moc vděčné a uváděly, že se díky němu teď věnují sportu. A tyto děti se pochlubily opravdu složitými triky. Šlo vidět, jak je to pro ně důležité a skutečně i zajímavé.

I uživatelé tohoto influencera podpořili a uvedli, že jsou rádi za to, jakým směrem se jeho působení ubírá.

„Tohle je Tary jako dřív. Pokračuj v tomhle směru. Je to ten správný,“ napsal jeden z nich.

„Byla tam i moje kamarádka a vyprávěla mi, že ten sraz byl fakt super a že jsi fakt skvělý. Tary, doufám, že se s tebou taky někdy uvidím. Jinak jsi nej YouTuber a dala jsem like,“ napsala jeho fanynka.

Tary do budoucna plánuje i další srazy, a to v různých českých městech.

Již dříve tento youtuber zveřejnil video z Ukrajiny, kde navštívil svého dědečka. Na videu ukázal i všední život Ukrajinců. Po nedávném skandálu, který se ho dotknul, se nyní Tary snaží napravit si reputaci.

Skandál se odehrál na začátku března. Tehdy youtuber na InstaStories vysílal živý stream z jednoho z pravidelných srazů s dětskými fanoušky. Jeden kluk se ho zeptal, proč má tak drahé oblečení. Tary mu na to odpověděl, že nemá drahé oblečení, že to jen on má prostě málo peněz.

Na internet se sice dostal jen úryvek videa, ale odsoudili ho mnozí bloggeři.