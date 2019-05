V Rusku na Kamčatce medvěd honil turistu (VIDEO)

Přibližovat se k medvědům (zejména mláďatům!) a dávat jim jídlo, je přísně zakázáno. Zvíře si rychle zvykne na volné jídlo a začne jej vyžadovat. Takový medvěd se stává smrtelně nebezpečným a dříve nebo později bude zastřelen.

Na Kamčatce jsou obzvláště častá setkání s medvědy - ale i zde lidé porušují pravidla chování ve volné přírodě. Další případ byl dokonce natočen.

Proti všem principům bezpečnosti mladý muž, když uviděl medvídě sedící na kraji silnice, vystoupil z auta a začal se k mláděti přibližovat. Nejprve mládě ustoupilo, ale když se k němu muž otočil zády, vrhlo se na něj. Zároveň se v nedalekém lese toulal další medvěd - už dospělý.

Nakonec k tragédii nedošlo. Muž varovaný výkřiky svých přátel skočil do auta. Je možné, že by ho medvídě těžce zranilo, kdyby za stromy byla matka mláděte, konec videa by byl tragický.

Není to jediný příklad zbytečného kontaktu lidí s obyvateli lesa. Začátkem května začal mladý medvěd chodit po silnici v okrese Jelizovskij na Kamčatce. Odborníkům Služby pro ochranu živočichů se ho podařilo vyhnat z navštěvovaných míst, aby zachránili život jemu i lidem.