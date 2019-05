„Jaká typická…” Fitonka natočila video na podporu baculatých dívek. Ale její fanoušci ji nepodpořili (VIDEO)

Fitness modelka z Austrálie zveřejnila video na Instagramu na podporu žen trpících nadváhou, ale něco se nepovedlo. Samozřejmě, že dívka obdržela svůj podíl komplimentů za krásné tělo, ale mnozí uživatelé se domnívali, že taková „inspirující“ videa by mohla mít škodlivý vliv na psychických stav tlusťošek.

Australanka Tammy Hembrowová je populární fitness modelka, která má obrovskou armádu fanoušků na Instagramu - více než devět a půl milionu lidí. 25letá dívka vlastní fitness klub a pravidelně ukazuje uživatelům, jak se své tělo v tělocvičně udržuje.

27. května 2019 Tammy na své stránce zveřejnila video, v němž pózuje v bazénu v plavkách. V titulku k videu bloggerka vyjádřila podporu všem ženám, které trpí problémem nadváhy, a připomněla, že není nic důležitějšího než láska k sobě.

„Dívky, v celulitidě není nic takového! Každá z nás to má. “ napsala dívka.

Možná mladá dáma chtěla tímto způsobem ukázat, že ani její tělo není tak dokonalé.

Tři dny po zveřejnění video získalo více než dva a půl milionu zhlédnutí. Velké množství uživatelů Instagramu se samozřejmě pustilo do komplimentů fitness modelce:

„Tvoje krása mně vyráží dech, drahá.“

„Jak jsi hezká! Tvůj manžel je prostě klikař! “

Nicméně mnoho komentátorů se rozhodlo zaměřit na skutečnosti, že tak vypadá, že Tammy odporuje sama sobě:

„Celulitida??? Nevidím ji tady.“

„Zlato, kde vidíš celulitidu?"

A napovědět blogerсe, že s takovými „inspirujícími“ videi může osobu přivést ještě do větší deprese:

„Hmm, pak se mladých dívek ptají, proč jsou tak úzkostné a depresivní. Tato aplikace je velmi smutná.“

A byli tam i tací, kdo pochyboval o upřímnosti úmyslu Tammy:

„Jaká jsi typická… Dobře, vyrovnej se se svou celulitidou, i když všichni víme, že to vlastně není to, co chceš ukázat."

A co si myslíte vy? Chtěla se jen pochlubit svým tělem?