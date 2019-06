V Londýně protestují proti příjezdu Trumpa

Organizátoři demonstrací uvedli, že hlavními tématy protestu by byla dělící a nenávistná politika Trumpa, změna klimatu, práva migrantů, práva žen, práva LGBT a odborová práva. Uvádí The New York Times.

Americký prezident Donald Trump se nachází na oficiální návštěvě ve Velké Británii, kde by se měl setkat s premiérkou Theresou Mayovou a řadou podnikatelů.

Několik tisíc protestujících se účastní protestní akce proti Trumpovi v Londýně a lídr Labouristické strany Jeremy Corbyn se podle očekávání připojí k demonstracím a vystoupí s projevem.

Trump a první dáma USA Melanie dorazili do Velké Británie v pondělí. Královna Alžběta II. přivítala pár v Buckinghamském paláci, během dne proběhly královské ceremonie, prohlížení dárků, prohlídka Westminsterského opatství a hostina.

Mnohá média však uvádí, že tato Trumpova návštěva bude pro partnerství USA a Velké Británie spíše jakousi zatěžkávací zkouškou než oslavou jejich tradičního „zvláštního vztahu“.

Dříve Trump zaútočil na londýnského starostu a napsal na Twitteru, že je úplný loser a raději by se měl soustředit na městskou kriminalitu.

Mluvčí londýnského starosty Sadiqa Amana Khana označil prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ostře kritizoval tamního starostu těsně před svým příjezdem do Velké Británie, za dětinské urážky.