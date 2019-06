Češka navštívila příbuzné na Ukrajině a ukázala tamní život (VIDEO)

Ačkoliv jeli o Velikonocích, video zveřejnila včera.

Na začátku videa ukazuje silnice.

„Krásné silnice tady máme,“ říká youtuberka a ukazuje neopravené silnice. Pak předvádí život na vesnici. Její snoubenec Tary seká dřevo a griluje. Poté ukazuje ulice a hřiště. Vidíme, že je ve špatném stavu.

„Bylo to fabrika různých věcí, už nefunguje,“ komentuje video Stáňa.

Poté Stáňa s Tarym jedou k jeho příbuzným do jiné části Ukrajiny. Tary video z cesty zveřejnil dříve než Stáňa. Na videu můžeme vidět, jak bloger pomáhá svému dědečkovi nasekat dříví, opravit auto či jak společně rybaří a ulovenou rybu poté připravují. Blogera ale překvapilo například to, že jeho dědeček topí dřívím. Kromě toho v nahrávce ukázal, jak tam vypadají cesty, domy a v čem jezdí tamní obyvatelé.

Tary a Stáňa jsou zasnoubeni. Bloger o tom natočil před měsícem video, jak ji žádá o ruku.

Youtuber Tary se dostal na začátku března do skandálu.

Tehdy youtuber na InstaStories vysílal živý stream z jednoho z pravidelných srazů s dětskými fanoušky. Jeden kluk se ho zeptal, proč má tak drahé oblečení. Tary mu na to odpověděl, že nemá drahé oblečení, že to jen on má prostě málo peněz.

Na internet se sice dostal jen úryvek videa, ale odsoudili ho mnozí blogeři.