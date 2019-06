Američanka zveřejnila, jak zpívá česky. Češi na to zareagovali (VIDEO)

Jana Kotysan se narodila a bydlí v Los Angeles, její rodiče jsou Češi, proto se Jana začala učit česky.

Provedení písničky Mám doma kočku se uživatelům zalíbilo.

„To je moje oblíbená česká písnička. A v tvém podání je to úžasný. Na to, že jsi z Ameriky, je to úžasný,” napsal jeden ze sledujících.

Dokonce uživatel pod jménem Bernyah MUSIC napsal, že odeslal toto video autorovi písně Pokáčovi.

„Máš krásný hlas a nádherně zpíváš!“ napsal další uživatel.

Poslední dobou se videa českých písní pro Američany stala populární.

Třeba Američan z Fort Collins, z amerického státu Colorado, se také učí česky a svá videa zveřejňuje na YouTube. Dříve zazpíval hit známého českého zpěváka Xindla X – V blbým věku.

Také další známý český bloger s přezdívkou KamFIT, který žije v Americe a sdílí svůj život se svou americkou přítelkyní, zveřejnil video, kde jeho americká přítelkyně čte českou pohádku v češtině s názvem Lední medvídku.

Vždy je velmi zajímavé poslouchat, jak lidé z jiných zemí mluví v rodném jazyce dané země. Český jazyk patří do kategorie vzácných jazyků, mluví jím něco přes 10 milionů lidí, ale to nevadí a možná naopak přitahuje pozornost cizinců, aby si zvolili tento slovanský jazyk.