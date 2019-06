Čech zveřejnil časosběrné video bouřky, která byla natočena na Děčínsku (VIDEO)

Uživatel jménem Lukáš – Tour, Cycling, Adventure zveřejnil na svém YouTube kanálu časosběrné video této bouřky.

Autor videa sám pod příspěvkem poznamenal, že jde o zachycení bouřky, a to od jejího postupného vzniku až do kovadliny nad Saskem. Uvádí také, že je to točeno z Děčínska.

Video je vytvořeno jako timelapse, tedy časosběr, a můžeme na něm vidět, co se na obloze ve zrychleném režimu odehrává.

V noci na úterý zasáhly Česko silné bouřky a krupobití. V důsledku toho byla poškozena skla na domech nebo autech. Toto nepříznivé počasí zasáhlo zejména Karlovarský kraj. Poté bouřka udeřila i na Liberecký kraj.

Meteorologové již dříve varovali před silnými bouřkami a krupobitím, přičemž uváděli, že mohou být doprovázeny silnými srážkami.

Kromě toho nedávno bouřky zatopily téměř celé Slovensko, přičemž intenzivní lijáky zasáhly zejména východ dané republiky. Přímo katastrofická situace nastala v Prešově, kde byly v několika částech města zaplaveny ulice. Při bouřce v Prešově dokonce zasahovali hasiči. Po tom, co ulice ve městě zaplavila voda, policie vyzvala řidiče, aby ve městě dbali na zvýšenou opatrnost.

Česko ale zasáhly vydatné bouřky už letos v březnu. Tehdy bouřky a silný vítr vyděsily Čechy a přidaly práci hasičům. Například na jižní Moravě, v Hustopečích na Břeclavsku, strhl vítr celou střechu budovy.