Pentagon ukázal „důkazy“ útoků Íránu na tankery (VIDEO)

Video bylo rozšířeno americkým centrálním velením. Trvá 1 minutu 39 sekund a skládá se z několika záznamů pořízených v různých časech z různých úhlů a v různých přiblíženích.

Zástupci americké administrativy dříve informovali televizi CNN, že íránská armáda se pokusila skrýt důkazy o svém zapojení do incidentu tím, že odstranila minu z tankeru. Zástupce Ústředního velitelství Bill Erban zároveň řekl, že íránská armáda odstranila nevybuchlou minu z tankeru poté, co to nahlásila posádka.

Podle Erbana přijalo americké námořnictvo nouzové signály od tankerů Altair a Kokuka Courageous ve čtvrtek v 06.12 a 07.00. Námořníci z Kokuka Courageous opustili loď poté, co si po prvním výbuchu všimli objektu na palubě, který považovali za nevybuchlou minu.

V 8.09 bylo po nouzovém signálu v oblasti incidentu zaznamenáno mnoho lodí Íránského islámského revolučního gardu (IRGC), sdělil americký důstojník. Podle něj íránské lodě přijaly na palubu lidi z Altair a pokusili se také vzít námořníky z Kokuka Courageous, ale předstihla je americká loď Bainbridge.

Video s íránskými námořníky na lodi IRGC, kteří údajně odstraňují minu z tankeru Kokuka Courageous, bylo natočeno v 10.16, řekl Erban.

Dříve americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že Spojené státy považují Írán zodpovědným za útoky na tankery v Ománském zálivu. Spojené státy poslaly raketový torpédoborec do Ománského zálivu v souvislosti s útokem na tankery.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf uvedl, že obvinění USA z účasti Íránu na útocích na tankery jsou neopodstatněná. Oficiální zástupce ministerstva Abbas Mousavi poznamenal, že Írán je zodpovědný za zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu a v nejkratším možném čase přišel na pomoc námořníkům v nouzi a samotný incident je alarmující.

„Zdá se, že pro pana Pompea a pro další americké úředníky je nejjednodušší obvinit Írán z podezřelého incidentu s ropnými tankery,“ řekl Džavád Zaríf.

Íránská a arabská média ve čtvrtek informovala, že ropné tankery Front Altair a Kokuka Courageous byly napadeny v Ománském zálivu. Podle některých informací došlo k torpédovému útoku, v důsledku čehož došlo k výbuchům a požáru na lodích, neexistuje ale žádné oficiální potvrzení.

Členové posádky Front Altair byli evakuováni do Íránu. Námořníci z tankeru Kokuka Courageous, najatého japonskou lodní společností, jsou na palubě raketového torpédoborce US Navy Bainbridge.