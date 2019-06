„Celou dobu jsem měla husí kůži.“ Uživatele rozechvěla tato česká píseň (VIDEO)

Na YouTube kanálu zpěvačky vyšel nový singl, který za pár dní získal hodně pozitivních komentářů a tisíce zhlédnutí.

Na jejím Instagramu uživatelé také nešetřili komplimenty. Mnohé komentáře vyjadřovali to, jaký silný dojem v nich tato píseň vyvolala.

„Patricii patří klobouček za text! Sloky jsou místy až moc konkrétním pojmenováním pocitů. Za to děkuji. Hudba je zajímavá a Váš hlas se poslouchá vždycky s radostí. Držím Vám pěsti,“ napsal jeden z uživatelů.

„Terez, tak tohle je naprostá bomba. Málo kdy se mi stane, že mi u písně vyhrknou slzy a už vůbec ne u české tvorby. Děkuji Vám za tuhle píseň,“ napsala komentář další uživatelka.

„Ta písnička je fakt skvělá! A klip? Nádherný. Celou dobu jsem měla husí kůži. Klobouk dolů Terezko, jsi úžasná Zpěvačka!” okomentovala klip a píseň její sledující.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova) 16 Июн 2019 в 10:23 PDT

Sama zpěvačka okomentovala nový singl a jeho název následovně: „Touto skladbou bych vám ráda dodala sílu. Vášeň pro to, co děláme, kým jsme, je silnější než chvíle pochybnosti. Když ale jdeme za svým cílem, je možné, že něco ztratíme. Odcházejí lidé, kteří nám nedůvěřovali, nebo v nás to poselství nevnímali. Abychom cíle dosáhli, musíme i něco obětovat. Ale ten žár v sobě a vášeň k tomu co děláme je silnější. Každý z nás může být zmatený a nechce udělat chybu. Ale ten Žár ta vášeň proto co chceme, nám dodává motivaci jít dál.“

Česká zpěvačka Tereza Mašková se účastnila soutěže Česko Slovensko má talent 2010 a WCOPA 2014 v Los Angeles, kde získala 1. místo v kategorii muzikál. Také se zúčastnila pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar 2018, kterou vyhrála.