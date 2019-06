„Žena je pro přírodu daleko větší element znečištění než muž.“ Kraus diskutoval s herečkou Tatianou Dykovou (VIDEO)

Zpočátku se Kraus herečky ptal na její nedávný sňatek s českým hercem a hudebníkem Vojtou Dykem. Zajímalo ho především to, zda se u ní poté, co se vdala, něco změnilo. Na to herečka odpověděla, že je poprvé představována s novým příjmením a že si to chce užít.

Následně přišla řeč i na její roli v divadelním představení Meda, kde ztvárňuje hlavní postavu.

Poté se Jan Kraus dotkl tématu ekologie a navázal na to, že je Tatiana ekoložkou.

„Co děláte s olejem?“ zeptala se herečka Krause.

Moderátor zažertoval a řekl, že ho pije. Poté se ale Dyková dále snažila zjistit jeho odpověď na tuto otázku. Nakonec se odpovědi dočkala. „Zaprvé musíme říct, z čeho je olej. Je z přírody. Zajímavé je, že zpátky nesmí,“ zaznělo v pořadu.

Během diskuze ale Kraus přišel k zajímavému závěru, že ženy používají chemii mnohem více než muži.

„Žena je pro přírodu daleko větší element znečištění než muž,“ řekl Kraus.

Na to ale herečka odpověděla, že je to jenom proto, že muži všechno nechávají na ženách. A prozradil také, jaké jsou jeho domácí povinnosti.

Tatiana Dyková, vystupující pod jménem Tatiana Vilhelmová, je českou filmovou a divadelní herečkou. Letos, dne 1. května, se provdala za známého českého herce a hudebníka Vojtěcha Dyka.

Pár spolu žil již dlouhá léta, a dokonce spolu mají šestiletého syna Aloise. Pro zpěváka to byla první svatba, kdežto Tatiana se vdala již podruhé. Z předchozího manželství s producentem Pavlem Čechákem má herečka dva syny, čtrnáctiletého Františka a jedenáctiletého Cyrila.