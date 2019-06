„Tento stát nikdy nebude jako bývalé Československo.“ Uživatele pobouřila zanedbaná slovenská nemocnice (VIDEO)

Známý youtuber nedávno navštívil nemocnici Rázsochy, která se nachází v Bratislavě v městské části Lamač.

Donoval zachytil, jak daná nemocnice v současnosti vypadá, a to nejen zvenčí. Pokusil se totiž natočit, jak to nyní vypadá uvnitř budovy a co se v ní nachází.

Uživatele YouTube ale pořádně zvedla ze židle skutečnost, že nemocnice nebyla dostavěna, i když byly veškeré peníze utraceny.

„Je smutné, že tento stát nedokázal ani po 30 letech dokončit potřebnou nemocnici, která by byla hotová. Tento stát nemá základní sociální hodnoty,“ napsal jeden z uživatelů pod video.

„Je velmi zajímavé, proč tuto budovu už kapitalisté nedokázali dokončit? Za komunismu jsme uměli stavět. Byli jsme soběstačný stát. Tento stát nikdy nebude jako bývalé Československo,“ píše další.

Uvádí se, že se nemocnice začala stavět v roce 1987 jako státní projekt, který by obsahoval fakultní nemocnici, posluchárnu, laboratoře a jiné.

V roce 2014 pak slovenská vláda pod vedením Roberta Fica schválila výstavbu nové nemocnice za dvě miliardy eur.

Dříve tento youtuber navštívil záhadné místo na Slovensku, které leží nedaleko Rudňan. Právě tam se totiž nachází podivná hora, která svým tvarem připomíná pyramidu.

Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako Kóta Zulu 664. První expedice, a vůbec objev tohoto kopce, se datuje na červenec roku 2015.

Dnes je fenomén Kóta Zulu 664, stejně jako jeho iontový tunel, mezi turisty velmi vyhledávaný.

Kopec Kóta Zulu 664 leží ve Slovenském rudohoří. Je tou nejstarší a nejstabilnější tektonickou jednotkou Západních Karpat. Ve Slovenském rudohoří se již od pradávna těžily rudy, stříbro, měď a další vzácné kovy.