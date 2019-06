S dravcem v rukou. Turisté překonávají strach, aby se vyfotografovali s bílou lvicí (VIDEO)

Park lvů Taigan je v Evropě unikátní projekt vytvořený na Krymu v roce 2012. Myšlenka vytvořit safari park, kde můžete pozorovat život velkých predátorů v jejich přirozeném prostředí, byla poprvé implementována v afrických zemích - v Keni a Tanzanii. Protože ruský podnikatel Oleg Zubkov byl inspirován tím, co viděl, koupil několik desítek hektarů půdy v podhůří Krymu nedaleko nádherné Tajganské nádrže, po které bude později prk pojmenován. Sedm let dával do pořádku opuštěnou vojenskou základnu, ze které vytvořil oázu pro zvířata a bohatou infrastrukturu pro návštěvníky.

Návštěvníci parku mohou pozorovat lvy v přirozeném prostředí Krymu. Turisté se zároveň nacházejí na bezpečných a speciálně vybavených mostech umístěných nad územím se lvy.

V tomto videu pomáhá turistům ředitel parku Oleg Zubkov, aby se mohli fotografovat s bílou lvicí Gerdou. Podporuje je morálně, protože z pochopitelných důvodů zažívají rozpaky a strach z krásného a vznešeného zvířete. Koneckonců je to stále šelma.

Zpočátku se návštěvníci snaží posadit vedle Gerdy, ale Oleg Zubkov jim doporučuje, aby si lehli vedle zvířete. Hosté se s váháním snaží pohladit tu největší na světě kočku, která se začíná chovat velmi láskyplně, tře si hlavu o každého z turistů. Muži se jí líbí mnohem víc.

Během focení ředitel parku povzbuzuje turisty a žertuje:

„Na ženy je nutný správný přístup, tam pohladil, tu políbil, a všechno je v pohodě.“

Odvážili byste se vyfotit s hezkou Gerdou?