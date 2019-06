Známý český youtuber Tary měl svatbu na Ukrajině. Čeští hosté byli překvapeni (VIDEO)

Youtuber Tary je známý svojí parkourovou činností, čímž na svém kanálu motivuje děti ke sportu a zdravému životnímu stylu. Má na svém kanálu přes 700 tisíc odběratelů. Jeho manželka Stáňa má také svůj vlog, ve kterém informuje o svém životě. Youtuber a jeho manželka jsou původem z Ukrajiny.

Takže na svých kanálech zveřejňují videa i odtud.

13. června se brali a rozhodli se, že svatba bude na Ukrajině. Podle samotných youtuberů to tak udělali, protože mají dost příbuzných z Ukrajiny, takže to bylo levnější. Na svém osudovém dnu měli i české hosty.

„To byla sranda. Oni tam seděli na té svatbě mezi Ukrajinci a vůbec nevěděli, co říká,“ řekl Tary ve videu, který zveřejnil před pár dny.

„Ale s každým panákem chápali více a více,“ dodala Stáňa ve stejném videu.

Youtubeři také uvedli, že mají prsteny na pravé ruce, protože jsou pravoslavní a celá jejich svatba byla podle ukrajinských tradicí.

Dříve Tary zveřejnil video ze své návštěvy Ukrajiny, na videu ukázal, jak pomáhal svému dědečkovi se sekáním dřívím, opravou auto, či jak společně rybařili.

Youtuber Tary se na začátku března dostal do skandálu.

Tehdy youtuber na InstaStories vysílal živý stream z jednoho z pravidelných srazů s dětskými fanoušky. Jeden kluk se ho zeptal, proč má tak drahé oblečení. Tary mu na to odpověděl, že nemá drahé oblečení, že to jen on má prostě málo peněz.

Na internet se sice dostal jen úryvek videa, ale mnozí blogeři ho odsoudili.