Co byste udělali, kdybyste měli posledních 24 hodin života? Youtuber se o to pokusil (VIDEO)

Na Youtubu je hodně videí s různými pokusy. Nedávno se na kanálu Pimps objevil pokus, co by se stalo, kdybyste věděli, že máte posledních 24 hodiny života.

Tento pokus provedl jeden z youtuberů tohoto kanálu Albín, v první řadě zavolal své matce a poděkoval jí. Poté se rozhodl zkusit něco extrémního a jel spolu se svými kamarády do zábavního parku. Zkusil surfování. Se svými kamarády uspořádali párty a vystoupil s řečí před svými kamarády.

Uživatelům se tento pokus líbil. Také přemýšleli nad svým životem. Někteří psali, co by udělali oni.

„Strávil bych poslední den s holkou, kterou miluju,” napsal jeden z odběratelů.

Další názor zněl: „Já kdybych se ráno probudila a zjistila toto, tak bych chtěla utratit všechny mé peníze.”

„Byla bych celý den s dětmi a ty by mohly dělat, co by chtěly. Protože to jejich štěstí, je má největší radost,” napsala ještě jedna uživatelka.

Našli se i tací, kdo si všiml neupřímnosti youtubera, že v jeho videu je hodně reklam.

„Co bych dělal poslední den, sponzoroval Tesco mobile,” napsali do komentářů.

Dva youtubeři známí pod přezdívkou Pimps zveřejňují na svém kanálu na YouTube naprosto různá videa, většinou jsou to pokusy.

Dříve natočili video o tom, jak přežít 24 hodin v zimě v přírodě. Někteří uživatelé si ale všimli, že na videu něco nesedí. Že venku nebyli 24 hodin, ale mnohem méně.