Slyšela jsem křik lidí a viděla černo. Bloggerka Třešničková se po dlouhé době rozhodla promluvit o osudovém dni

Youtuberka uvedla všechny podrobnosti cesty a tohoto osudného dne, kdy byla popálena. Jeli s přítelem do Kapadocie, o této cestě bloggerka dlouho snila. Ale do Kapadocie nedojeli, protože v Instanbulu šli večer do známé a luxusní restaurace Nusr-Et, kde došlo k nehodě.

„Tento incident, tomu by se úplně nešlo vyhnout, prostě to byl osud,“ myslí si bloggerka. K nehodě došlo během několika sekund, kdy seděla na nešťastném místě. S přítelem mohli přijet o pár sekund dříve nebo později.

Třešničková říká, že byli v tento den po prohlídce města unaveni, měli zpoždění, do restaurace jeli taxíkem a přijeli o deset minut později. Měli rezervaci, kterou udělal její přítel. Kvůli zpoždění rezervace už neplatila a museli čekat za barem. V jeden moment číšník nalil palivo do žlábku přímo před bloggerkou a došlo k výbuchu.

„Slyšela jsem křik lidí a viděla jsem černo a v hlavě mi proběhla myšlenka, že asi třeba budu slepá,“ řekla Třešničková. Její přítel ji uhasil. Podle bloggerky nikdo z personálu nezareagoval a nepomohl, nikdo nepoužil hasicí přístroj.

Podle youtuberky to byla chyba personálu, který je špatně vyškolený.

Youtuberka řekla, že měla popálený celý obličej, dekolt, pas.

Sama bloggerka neví, jestli číšník připravoval show nebo ne.

Třešničková také řekla, že po incidentu život nekončí a je třeba bojovat dále.

Dříve média psala, že Třešničková byla vážně zraněna v tureckém Istanbulu při návštěvě luxusní restaurace během ohnivé show.

Sama bloggerka po popálení a léčbě v Istanbulu v červnu zveřejnila několik fotek, na kterých je částečně vidět rozsah jejích jizev. Týnuš tehdy napsala, že její život už nikdy nebude stejný.