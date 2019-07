Video: Loď z doby Christophera Columbuse byla nalezena v dobrém stavu na dně Baltského moře

Známky toho, že v Baltském moři je další vrak, se objevily v roce 2009. V té době bylo vidět jen malou tečku na obrazovce takzvaného sonaru, velkého zařízení pro prohledávání potopených lodí pomocí zvukových vln. Až v roce 2019, během stavby plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa bylo zjištěno, zda je tato tečka skutečně potopenou lodí.

Vrak byl natáčen podvodním robotem, který zkoumal mořské dno, na kterém by měl být postaven plynovod. Plovoucí prostředek se ukázal být starší než lodě Mars a Vaza, které byly zničeny v roce 1564 a 1628.Vědci se domnívají, že se potopil v době Christophera Columbuse, někde na konci 90. let. I přes svůj věk byla loď dokonale zachována a ve videu můžete vidět její trup, stožár, a dokonce i některé části lanového systému, který je používaný k ovládání plachet.

S největší pravděpodobností loď přežila díky studené a slané vodě Baltského moře. Faktem je, že takzvané „lodní červi“, které ničí dřevo potopených lodí, nemohou žít v chladných podmínkách s nízkou slaností. Mimochodem, výše uvedená loď Vaza také dobře přežila díky vlastnostem Baltského moře. V roce 1956 byla její deska nalezena poblíž ostrova Bekholmen v centru Stockholmu.

Jak se nazývá nalezená loď a komu patří v tuto chvíli nikdo neví. Někteří vědci se domnívají, že jedná se o dánskou válečnou loď Gribshunden, která se potopila v roce 1495. Ale to není zcela jisté. Podle historických údajů se dánská loď potopila kvůli požáru a na nalezené lodi nedošlo k žádnému poškození. Vědci nemohou kvůli nepřítomnosti poškození ani hádat, co způsobilo jejímu potopení, ale hodlají to zjistit v průběhu dalšího výzkumu.

Mezitím, než výzkum nezačal, loď nalezenou v Baltském moři nazvali Okänt Skepp. Doslovně je tato švédská věta přeložena jako Neznámá loď.