„Jen škoda, že u nás už toho moc není." Slováci ostře reagovali na zanedbanou raketovou základnu. Video

Tentokrát jeho video z opuštěné raketové základny na Slovensku také vyvolalo bouřlivou reakci.

Ivan Donoval se vydal do bývalé protiletadlové raketové základny Devínske Kobyly, která se leží na hranici s Rakouskem.

Jako vždy natočil, co se teď děje uvnitř a jak nyní vypadá základna, že je tam „bordel“, všude odpadky, a že tam nocují bezdomovci. Takové video vyvolalo nostalgii u mnoha uživatelů, protože tam byli v době, kde základna ještě fungovala.

„V roce 1995 jsem tam byl na inventuře zbraní a municí. Byla to jedna z nejlepších základen naší 37 protiletadlová raketové brigády Pezinok. Jakmile byla brigáda zrušena, všechny základny také přestaly fungovat,“ napsal jeden ze sledujících.

„Tvá videa se mi moc libí a jen škoda, že u nás toho moc není. To co bylo, buď to zbourali, nebo zasypali,“ napsal další uživatel.

„Nevěděl jsem, že jsme měli na Slovensku takovou základnu,“ okomentoval ještě jeden sledující.

Ještě předtím slovenský youtuber natočil záběry ze zanedbané slovenské nemocnice Rázsochy.

Dříve tento youtuber navštívil záhadné místo na Slovensku, které leží nedaleko Rudňan.

Právě tam se totiž nachází podivná hora, která svým tvarem připomíná pyramidu.

Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako Kóta Zulu 664.

První expedice, a vůbec objev tohoto kopce, se datuje na červenec roku 2015.

Dnes je fenomén Kóta Zulu 664, stejně jako jeho iontový tunel, mezi turisty velmi vyhledávaný.

Kopec Kóta Zulu 664 leží ve Slovenském rudohoří. Je tou nejstarší a nejstabilnější tektonickou částí Západních Karpat. Ve Slovenském rudohoří se již od pradávna těžily rudy, stříbro, měď a další vzácné kovy.