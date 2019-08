Neuvěřitelné video: Řidič holýma rukama zastavil pohybující se kamion

Sledovací kamera zaznamenala, jak se řidič pokoušel zpomalit kamion, který jel z kopce. Pokusil se dostat do kabiny, a když to selhalo, chytil náklaďák za karoserii a začal brzdit nohama. Auto se zastavilo včas: ruský náklaďák KamAZ nedojel do několika aut stojících vedle.