Video: To je ohromující. První nákladní vlak projel po krymském mostu

Záběry ukazují, jak lokomotiva táhne na krymské pobřeží kolem 40 vagónů s inertními materiály, konkr. štěrkem, který je nezbytný pro pokládku kolejí v oblasti Kerč.

18. července došlo ke spojení druhé železnice ve vzdálenosti 19 kilometrů mezi Kerčí a Tamanem. Až do tohoto okamžiku přijížděly z pevniny na most železniční vozy a služební motorový vůz, který k mostu dovážel odborníky, jež kontrolovali pokládku kolejí a instalaci automatizačního zařízení na krymském mostě. Nyní však místní železniční pracovníci poznamenávají, že poprvé byl na poloostrov vlak z Tamanu táhnut kerčskou lokomotivou. Navíc se nejedná o posunovací lokomotivu, která obvykle táhne technologické vlaky přes most, ale o skutečnou dvojitou lokomotivu.

„Na železniční části krymského mostu pokračují stavby horní části trati,“ vysvětlili v informačním centru Krymský most. „Technický štáb na mostě pracuje od léta 2018. A kolejnice položené mezi dvěma stranami jsou technologickou cestou pro stavitele. Po nich se pohybují vozíky se štěrkem na kladení kolejového loživa, stroje pro narovnání kolejí, na svařování kolejnic na různých částech mostu a také zajišťují přístup z Kerče. V železniční části krymského mostu pokračují práce na horní kolejové konstrukci.

Připomeňme, že celkem bylo na dvoukolejné železnici mezi břehy Tamanu a Kerči umístěno téměř 5 tisíc tun kolejnic a více než 76 tisíc pražců. Osobní vlaky by na krymském mostě měly začít jezdit v prosinci 2019. Krymský most je určen pro jízdu vlaků s hmotností 7100 tun. Osobní vlaky budou moci jet rychlostí až 120 km za hodinu, nákladní vlaky 80 km za hodinu.