„Praho, byla jsi překrásná.“ Populární americká zpěvačka Billie Eilish ohodnotila Prahu. Video

Světová hvězda Billie Eilish vyprodala celou O2 arenu v Praze. Přijela se svou debutovou deskou When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Na videu, které zveřejnila na své stránce na Instagramu, je vidět, jak tisíce lidí skákají a zpívají její píseň.

„Praho, byla jsi překrásná,“ napsala pod příspěvkem zpěvačka.

Jak zareagovali uživatelé a jaké měli pocity z koncertu? O to se podělili v komentářích.

„Praha nikdy nikoho nezklame,” napsala jedna ze sledujících.

„Když už si dokážete získat celý stadion, tak to opravdu znamená, že máš něco zvláštního,” okometovala další uživatelka.

Koncert, který proběhl v Praze, navštívilo 16 tisíc lidí.

Billie Eilish je idol dnešní mládeže

Popularitu získala v roce 2016 skladbou Ocean Eyes. Tento hit pro ní napsal její starší bratr Finneas O'Connell, s nímž Billie na psaní svých skladeb spolupracuje.

První delší nahrávku vydala Eilish o rok později, jednalo se o Don't Smile at Me, jenž byla v několika hitparádách oceněna zlatou deskou.

Její debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vyšlo 29. března roku 2019.

Mezi nejznámější píseň z tohoto alba patří jednoznačně Bad Guy. Dále pak také píseň Bury a Friend nebo When the Party’s Over.