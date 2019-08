Drastické záběry: Zuřivý požár v Amazonii po sobě zanechal spálená pole

Ve čtvrtek Národní institut pro vesmírný výzkum uvedl, že požáry se šířily rekordní rychlostí a uvedl, že jeho údaje vykázaly 84 % nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Za letošní rok bylo podle Národního institutu pro vesmírný výzkum jen v Brazílii zaznamenáno 72 843 požárů.

Kvůli požárům ve státech Amazonas a Rondonia se v pondělí na hodinu dostalo do tmy město Sao Paulo.

Amazonský deštný prales

Amazonský deštný prales je označován za „zelené plíce“ planety. Celý amazonský prales představuje více než polovinu tropických deštných lesů celého světa a tvoří klíčovou roli v pohlcování skleníkových plynů, které přispívají ke změnám klimatu. Většina plochy lesu leží na území Brazílie.

Od roku 2002 se plocha chráněného území ztrojnásobila, celkově se ochraňuje asi milion km2, zatímco těžba dřeva a odlesňování kleslo o 60 %. V roce 2005 byly mnohé části amazonského pralesa zasaženy obrovskými suchy, nejhoršími za posledních 100 let. Podle některých odborníků je prales schopen přežít maximálně tříleté sucho, delší by mohlo mít nezvratné důsledky. Prales by se mohl dostat až do bodu, odkud již není návratu, kdy hrozí přeměna v savanu nebo dokonce v poušť. To by katastrofálně zasáhlo celou planetu.