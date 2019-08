Na Internetu se objevilo šokující video obří Anakondy v Amazonském pralese

Ve videu je vidět, jak se dva muži na lodi snaží přiblížit k hadovi, ten se ale naopak snaží zmizet

Hadi rodu Enectes , běžně nazývaní anakondy, jsou v Americe populární živočiši. Zelená anakonda může vážit až 100 kg s délkou kolem pěti metrů.

Kromě kmenových legend a latinskoamerického folklóru se tento had stal známým i ve filmu Anakonda z roku 1997, ve kterém obří anakonda loví a zabíjí několik členů kameramanského týmu, který vyrazil do Amazonie, aby vypátral a nafilmoval legendami opředený indiánský kmen.

Tito vodní hadi se živí hlavně rybami a dalšími plazy. Existují případy, kdy byly zaznamenány útoky na hospodářská zvířata, která se příliš přiblížila k vodním zdrojům.

Zvíře ve videu je dobře živené a nemá zájem o dva odvážlivce na lodi. Ale setkání s hladovou anakondou může být naopak smrtelné.

Amazonský deštný prales

Amazonský deštný prales je označován za „zelené plíce“ planety. Celý amazonský prales představuje více než polovinu tropických deštných lesů celého světa a tvoří klíčovou roli v pohlcování skleníkových plynů, které přispívají ke změnám klimatu. Většina plochy lesu leží na území Brazílie.

Od roku 2002 se plocha chráněného území ztrojnásobila, celkově se ochraňuje asi milion km2, zatímco těžba dřeva a odlesňování kleslo o 60 %. V roce 2005 byly mnohé části amazonského pralesa zasaženy obrovskými suchy, nejhoršími za posledních 100 let. Podle některých odborníků je prales schopen přežít maximálně tříleté sucho, delší by mohlo mít nezvratné důsledky. Prales by se mohl dostat až do bodu, odkud již není návratu, kdy hrozí přeměna v savanu nebo dokonce v poušť. To by katastrofálně zasáhlo celou planetu.