Video: Hromada ovcí v centru Berlína. Němci žádají zvýšení mzdy

Pastevci uvádí, že potřebují státní podporu a vyšší ceny na domácí produkci, aby si dokázali vydělat na život.

Stáda ovcí přispívají k záchraně asi 430 tisíc hektarů země v Německu. Odvracejí vymírání různých druhů flory a fauny a dokážou ochránit pobřežní zóny před povodněmi.

„Bez ovcí by tady byl jen les, to by byl problém,“ řekl Wenk.

Dříve v únoru farmáři italské Sardinie na protest proti „nespravedlivým“ cenám vylili mléko na silnici. Sardinští farmáři žádali vyšší nákupní cenu mléka, které vyrábí na ostrově a pak ho vozí na domácí trh.

Farmáři také vyhodili vepřové maso na silnici na znamení protestu proti dovozu, který podle jejich slov způsobuje škodu místním výrobcům.

V létě před rokem slovenští farmáři, kteří byli nespokojení se zemědělskou politikou, protestovali v Bratislavě. Farmáři požadovali plnění takzvané Košické výzvy, která reaguje na neutěšenou situaci v zemědělství Slovenska.