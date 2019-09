Video: Pohled do budoucna. V Paříži testují létající taxi

Stojí přibližně 200 000 eur a rozvíjí rychlost až 34 km/h. Je třeba poznamenat, že zkušební lety Bubble v Paříži jsou omezeny na maximální rychlost 30 km/h.

Tato služba může být spuštěna již příští jaro. Tvůrce - Seabubbles - v pondělí zahájil čtyřdenní test těchto vozidel na Seině.

Připomeňme, že Paříž má jednu z nejhustších sítí městské dopravy na světě. V roce 2016 bylo ve městě provedeno přes 4,7 miliardy cest veřejnou dopravou.

Do Olympijských her ve Francii v roce 2024 společnost Airbus také plánuje spustit létající taxi z letiště Charlese de Gaulla do centra Paříže.

Na 53. mezinárodní kosmické letecké show, kde zástupci Airbusu oznámili své plány na spuštění létajícího taxi ve Francii, předvedli jednosedadlové elektrické letadlo Vahana od amerických vývojářů. Další tým vytváří létající taxi CityAirbus, který byl představen v březnu 2019.

Stále není známo, kterou technologii Airbus nakonec použije k vytvoření sítě létajících taxi.

Původně se plánovalo, že letadla CityAirbus, která jsou schopná cestovat rychlostí až 120 km/h do vzdálenosti 30 km, by se měla do roku 2025 objevit ve velkých městech po celém světě. Hmotnost létajícího taxi je přes 2,2 tuny. CityAirbus je vybaven třemi sedadly pro cestující a jedním sedadlem pro řidiče, do letadla však bude zabudována také funkce bezpilotního provozu. Náklady na CityAirbus budou začínat na jednom milionu eur.