Video: Tento muž se vůbec nebojí medvěda: Zvíře ho kouše a sahá po něm tlapou

YouTube kanál centra Orphaned Wildlife Center zveřejnil roztomilé záběry, na nichž jeden ze zaměstnanců Jim Kowalczik vyčesává medvěda kartáčem. Podívejte, jak na to medvěd reaguje.

Medvědovi s přezdívkou Leo vyčesává srst jeho pečovatel. Na sedmiminutovém videu je vidět, jak medvěd roztomile a vděčně reaguje na jeho péči – hraje si s ním a hravě jej kouše. Pak si vezme kartáč do své tlamy, ale pečovatel mu ho „ukradne“ zpět. Video na internetu okamžitě získalo hodně komentářů.

„Leo je velký nadrozměrný miláček, který miluje Jima a jeho péči. Život by měl být vždy tak jednoduchý a krásný,“ napsal jeden z odběratelů.

Již dříve tento kanál zveřejnil video se syrským medvědem. Na záběrech bylo vidět, jak hnědý medvěd leží vedle spícího člověka a klidně mu líže ruku. Dotyčný se přitom vůbec nebál a pokračoval v odpočinku vedle této šelmy dál. Video bylo natočeno dne 17. září ve vesnici Otisville ve státě New York. Nahrávku na svém kanálu na YouTube zveřejnil kolega Kowalczika, a to pod názvem Jenny se přitulila ke svému vlastnímu medvídkovi.

Orphaned Wildlife Center

Dané centrum se zabývá rehabilitací divokých zvířat, přičemž po rehabilitaci je vypustí zpět do přírody. V případě medvěda Jenny to ale není možné, a tak bude i nadále v péči specialistů centra. Centrum založili Jim Kowalczik, Susan Kowalczik a Kerry Clair v roce 2015. Jejich cílem je pomoci divokým zvířatům, rehabilitovat je a poté je vypustit zpět do divoké přírody. Centrum je umístěno na ploše o velikosti 44 hektarů.