Video: Černobyl připravil smrtící „dárek“. O svém nálezu informoval turista z Velké Británie

Osmadvacetiletý obyvatel Velké Británie Neil Ansell se rozhodl prozkoumat zónu kolem Černobylské jaderné elektrárny. Městem Pripjať cestoval spolu s průvodcem, a poté se o své dojmy podělil na svých sociálních sítích.

Na své trase navštívili opuštěné administrativní budovy, zábavný park, školy i nemocnice. Bloger si také na různých místech města své trasy ověřoval úroveň radiace. Zvláštní pozornost však vzbudila taška, v níž po mnoho let ležely určité předměty. Detektor ionizačního záření, tedy Geigerův–Müllerův počítač, ukázal záření na úrovni 2,728 milisievertů (mSv), což je skoro 200krát více, než při tomografii dospělých. A je dost možné, že pokud by ji otevřeli, pak by detektor ukazoval ještě mnohem více. Nicméně, podívat se dovnitř tašky se muž neodhodlal.

„Kdybychom tento objev otevřeli, mohlo by to pro nás být smrtelně nebezpečné,“ vysvětlil Neil.

Britský turista rovněž prozradil, že jej putování po Pripjati hodně dojalo.

Město přízraků

Město se stalo „městem přízraků“ po havárii v Černobylské jaderné elektrárně. K celosvětově známé katastrofě v atomové elektrárně došlo dne 26. dubna 1986, když explodoval jaderný reaktor čtvrtého energetického bloku.

Seriál Černobyl

Celková plocha radioaktivního zamoření činila v Bělorusku asi 46,5 tisíce kilometrů čtverečních (23 procent celkové rozlohy republiky). Na Ukrajině bylo zamořeno 50 tisíc kilometrů čtverečních ve 12 oblastech. Kromě toho bylo zasaženo 19 ruských regionů o celkové rozloze téměř 60 tisíc kilometrů čtverečních s 2,6 miliony obyvatel.

Černobyl je dramatický pětidílný seriál natočený během letošního roku. Vytvořila ho společnost HBO. Režisérem byl Johan Renck. Týká se havárie v Černobylské jaderné elektrárně z roku 1986 a hrdinského úsilí při likvidaci jejích následků.

Seriál vyvolal u diváků nadšení a dosáhl velkého mezinárodního ohlasu.