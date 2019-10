Video: Oheň a vztek. Na protesty v Chile přišlo více než milion lidí

Ke zvýšení cen jízdenek na metro z 800 na 830 chilských peso (asi z 25 Kč na 26 Kč) došlo 6. října. Nespokojenost obyvatelstva se dlouho projevovala jen v mírových akcích. Do ulic vyšli studenti, které později podpořili i další vrstvy obyvatelstva. 18. října se protesty změnily na střety s policií, lidé stavěli barikády, poškodili několik stanic metra, podpálili nákupní centra, autobusy, do velkých měst byla stažena vojenská technika. Vláda Chile nabídla řadu opatření, aby uklidnila obyvatelstvo. Slíbila 1,2 miliard dolarů na řešení sociálních problému. Ale podle obyvatel, se kterými mluvil Sputnik, je to málo. Během protestů umírají lidé, další jsou zranění. V zemi vyhlásili výjimečný stav. Na pozadí těchto protestů bylo zvýšení cen jízdenek na metro pozastaveno.

Za celou dobu protestů v Santiagu bylo oloupeno a spáleno desítky nákupních centrů. Jak řekl Sputniku jeden z vedoucích jednoho centra, jeho obchod přišlo okrást několik stovek lidí, a to všechno probíhalo ve dne v neděli.

Přes protesty Chile pokračuje v přípravě na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který proběhne v Santiagu 16. - 17. listopadu. Kromě toho Chile pokračuje v přípravě na klimatickou konferenci COP25, která se uskuteční na začátku prosince. Na ni jsou pozvány desítky států.