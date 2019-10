Situace se vyostřuje. V Barceloně znovu začaly protestní akce

Obyvatelé Barcelony se shromáždili na další protestní akci, a to dnes, v sobotu. Katalánsko v poslední době zasáhla vlna demonstrací.

Masové akce začaly v Katalánsku dne 14. října, a to poté, co Nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek proti dvanácti místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislost. Tehdy během akce vypukly nepořádky. Demonstranti házeli Molotovovy koktejly a dýmovnice, zapalovali popelnice a vzduchem létaly i dlažební kostky. Policie reagovala nasazením obušků, ale i střelbou gumovými projektily. Několikrát dokonce najížděla autem do davu, aby jej rozehnala.

Čím to všechno začalo?

V říjnu roku 2017 katalánská vláda organizovala referendum o nezávislosti Katalánska na Španělském království. Účastnilo se ho 43 % registrovaných voličů, kteří se drtivými 92 % hlasy vyslovili za nezávislost. Následně místní parlament vyhlásil nezávislost. Madridská vláda výsledky neuznala a katalánskou autonomii naopak omezila.

Tento týden španělský Nejvyšší soud odsoudil bývalého místopředsedu katalánské vlády Oriola Junquerase za podněcování vzpoury a za zpronevěru finančních prostředků státu k třinácti letům ve vězení. Další ministři dostali devět až dvanáct let za mřížemi. Na uprchlého bývalého premiéra Carlese Puigdemonta byl vydán mezinárodní zatykač. Ten nyní žije v belgickém Waterloo.

Právě vynesení rozsudku vyvolalo v Katalánsku generální stávku. Do ní se ve většině sektorů zapojilo kolem necelých 50 % lidí. Společnost Iberia zrušila 12 letů mezi Barcelonou a Madridem a dalších 36 letů zrušily nízkonákladové aerolinky Vueling. Hlavní silnice do Barcelony zablokovali demonstranti