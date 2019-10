V Barceloně probíhají protestní akce na podporu odsouzených politiků

Základní požadavek protestujících přitom zní – osvobození odsouzených.

Mezi početné slogany patří také heslo „sit and talk“, tedy posaď se a jednej, které je namířeno na španělského premiéra Pedra Sáncheze. Dnes ale protestují také odpůrci proti odchodu Katalánska ze Španělska, přičemž iniciátorem akcí se stala společenská organizace Katalánská občanská společnost. Demonstrace bude probíhat pod názvem Za shodu, za Katalánsko.

Masové akce v Katalánsku začaly již dne 14. října, a to poté, co Nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek proti dvanácti místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislost. Tehdy během akce vypukly nepořádky. Demonstranti házeli Molotovovy koktejly a dýmovnice, zapalovali popelnice a vzduchem létaly i dlažební kostky. Policie reagovala nasazením obušků, ale i střelbou gumovými projektily. Několikrát dokonce najížděla autem do davu, aby jej rozehnala.

Jiří Ovčáček o protestech v Barceloně

Zásah policie obušky a gumovými projektily v Katalánsku nenechal chladného mluvčího prezidenta České republiky Jiřího Ovčáčka. Ten obvinil české liberály z toho, že protesty ignorují nebo je dokonce schvalují.

„Ne, to není v Rusku nebo v Číně. To je v EU: Na jedné ulici se policejní auta rozjela velkou rychlostí ve snaze lidi rozehnat. Policie demonstraci rozháněla i obušky i střelbou gumovými projektily,“ reagoval na zásah policie Ovčáček.