Video: Kateřina Brožová vystavila svá prsa v upnutém korzetu a rozpálila diváky

Kateřina Brožová dříve také dojala diváky svým vystoupení v roli britské zpěvačky Rity Ory. Sledující tehdy psali, že jim u obrazovky bylo horko.

Dříve herečka byla hostem Show Jana Krause, kde jí Jan Kraus nabídl, aby si představila společný den, co by dělali, jak by ho trávili. Brožová nejprve nabídla snídani. Dále navrhla krátkou procházku lesem se psy. Na což Kraus negativně zareagoval, že to ho nebaví. Brožová prozradila mimo jiné, že ve vztahu je pro ni důležitá láska.