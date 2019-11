Vedení školských oborů se na tiskové konferenci vyjádří ke stávce ve školách

Jednodenní stávka se plánuje na středu 6. 11. 2019, uvádí se na stránce ČMOS. Ke stávce dojde kvůli nespokojenosti odborů s výsledky vyjednávání o růstu platů ve školství. Odbory nesouhlasí s růstem o osm procent, na kterém se minulý týden domluvili premiér Babiš a ministr školství Plaga. Odbory požadovaly růst o deset procent.

Podle šéfa Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na Vysočině Rudolfa Kočího Plaga nejprve podporoval patnáctiprocentní zvýšení platů, pak desetiprocentní a poté předkládal další návrhy včetně plošného přidání konkrétní částky všem pracovníkům.

Stávky v českém školství

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si je ale jistý, že učitelé nemají proč stávkovat: „Nechci říkat, že se usmívám, stávce by se nemělo usmívat, ale platy učitelů rostou nejvíce za posledních dvacet let. Do rozpočtu ministerstva školství jde navíc 16 miliard korun, jedenáct miliard jde na platy, něco jde na provoz školek, něco na dělení přeplněných tříd.“

V českém školství se dříve také stávkovalo. V roce 2003 pedagogové při jednodenní stávce mimo jiné žádali zachování 13. a 14. platů v plné výši.

V roce 2007 školské odbory stávkovaly kvůli neúspěšnému jednání o zvýšení rozpočtu na rok 2008. O zvýšení platů se ve školách stávkovalo i v červnu 2008.