V Barceloně probíhají před všeobecnými volbami protesty za nezávislost Katalánska

V Barceloně se znovu demonstruje. Protestní akce se konají před předčasnými volbami do parlamentu, které proběhnou dne 10. listopadu. Přímý přenos sledujte na Sputniku.

Rozhodnutí o předčasných volbách bylo přijato proto, aby se země mohla dostat z tzv. slepé politické uličky, jež vznikla po dubnových volbách. Podle informací se bude jednat již o čtvrté volby v zemi za poslední čtyři roky.

Masové akce začaly v Katalánsku dne 14. října, a to poté, co Nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek proti dvanácti místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislosti. Tehdy během akce vypukly nepokoje. Demonstranti házeli Molotovovy koktejly a dýmovnice, zapalovali popelnice a vzduchem létaly i dlažební kostky. Policie reagovala nasazením obušků, ale i střelbou gumovými projektily. Několikrát dokonce najížděla autem do davu, aby jej rozehnala.

Jiří Ovčáček o protestech v Barceloně

Zásah policie obušky a gumovými projektily v Katalánsku nenechal chladným ani mluvčího prezidenta České republiky Jiřího Ovčáčka. Ten obvinil české liberály z toho, že protesty ignorují nebo je dokonce schvalují.

„Ne, to není v Rusku nebo v Číně. To je v EU: Na jedné ulici se policejní auta rozjela velkou rychlostí ve snaze lidi rozehnat. Policie demonstraci rozháněla i obušky i střelbou gumovými projektily,“ reagoval na zásah policie Ovčáček.