Video: Kočka zachránila dítě před pádem ze schodiště a stala se hrdinkou Internetu

„Kočka byla částí našeho života prakticky od narození, je starší o dva měsíce než můj syn,“ řekl otec zachráněného dítěte Jesid Leon v pátek 8. listopadu.

Kočka se jmenuje Gatubela, na počest postavy z amerického akčního filmu Liga spravedlnosti, a své jméno potvrdila, když vyskočila z pohovky ve chvíli, kdy se dítě blížilo ke schodišti. Na záběrech je vidět, jak táhne dítě zpátky a drží ho tlapkami, aby ho zastavila.

Dva psi v boji s kobrou

Nedávno také došlo k velmi zajímavému případu. Ve filipínském městě Kidapavan dva psi nepustili kobru do domu, kde spalo roční dítě. Když se tam doplazil had, byli na dvoře dva psi, z nichž jeden byl jezevčík. Psi se jmenovali Miley a Moxie. Kobra se pokusila dostat do domu, kde dítě spalo. Odvážní psi se vrhli na hada a začali ho odtahovat ze svého domova. Kobra je několikrát kousla. Psi se ale nevzdali a pokračovali v boji s hadem. Nakonec ho odtáhli na silnici. Kobra byla mrtvá. Ale pár minut po uštknutí hadem Miley zemřela. Moxie přežila, ale oslepla. Rodiče dítěte vysvětlili, že tehdy pracovali a jejich dcera zůstala doma s chůvou. O události se dozvěděli po zhlédnutí videa z kamer CCTV.

Pes zachránil novorozenou holčičku

V červnu došlo v Petrohradě k neuvěřitelné události. Pes našel novorozenou holčičku, kterou opustila matka. Podle ruských médií pes plemene Jack Russell Teriér, přezdívaný Mačo, vytrvale tahal svého majitele do vzdálených keřů, kam se kolemjdoucí obvykle nedívají. V křoví, kde se pes zastavil, majitel uviděl dítě, které bylo jen několik hodin po narození. Nalezená holčička byla pečlivě převezena na bezpečné místo. V té době byl park hlídán důstojníky Ruské národní gardy, kteří také zavolali sanitku. Ukázalo se, že dítě bylo nalezeno tři hodiny po narození. U holčičky se zpočátku projevila deprivace kyslíku. Narodila se předčasně, ale je velmi silná.