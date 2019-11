Litva se chystá zřeknout ruské vojenské techniky do roku 2025. Alternativní bojové vrtulníky se ve výzbroji Litvy mají objevit za čtyři roky. Podle slov ministra obrany republiky po výměně ruských Mi-8 za stroje americké výroby Black Hawk technika a technologie ruské výroby v litevské armádě nezůstanou. Podle Karoblise mají sovětské vrtulníky často poruchy a jejich oprava je drahá, náhradní díly musí být dováženy z Ruska.

Vojenští experti se ale domnívají, že Litvu do nákupu americké techniky tlačí Washington.

„Samozřejmě vrtulníky Mi-8 sovětské výroby jsou spolehlivější v boji a nenáročné na obsluhu,“ uvedl vojenský expert Alexandr Chrolenko. „Ne náhodou samotní Američané v roce 2011 koupili 63 kusů Mi-17B-5 (exportní analog Mi-8) za 1,3 miliardy dolarů pro afgánskou armádu. Tam, kde je opravdu horko, zbraně USA zklamou. Nedávný příklad je fiasko Patriotů v Saúdské Arábii,“ pokračoval expert.

Kde se vyrábí ruské vrtulníky Mi?

Moskevský vrtulníkový závod Michaila Mila vyrábí početné modifikace vrtulníků Mi, včetně největšího na světě dopravního vrtulníku Mi-26 a bojového Mi-28, který se účastní bojů v Sýrii. Pokud by neexistovaly milevské vrtulníky, tak by osvojení sibiřských ropných oblastí bylo o 10-15 let odsunuto. Existují záběry

kronik, na kterých plynovou trubku převáží vrtulník Mi-6 a tuto trubku přijímá člověk stojící po pás v bahně. Pracovaly tam všechny vrtulníky, i Mi-1, Mi-4, Mi-6. Následoval vrtulník Mi-8, který se stal vizitkou konstrukční kanceláře. Vrtulník nové generace, tím je Mi-8. Všechny zkušenosti byly zapojeny do tohoto vrtulníku. První vzlétl v roce 1951, ale stále se modernizuje. Celkově bylo na výrobních závodech vyrobeno více než 12 tisíc modifikací vrtulníků Mi-8 . Zlatý Mi-8 vyniká u vjezdu na území závodu Mila a trvale poutá pozornost hostů i médií.