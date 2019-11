Video: „Ať to zůstane v politice.“ Nejkrásnější boxerka prozradila, jaký má vztah k ruským sportovcům

Ruská boxerka Světlana Solujanovová v rozhovoru pro Sputnik prozradila, jaký má vztah k ruským sportovcům, zda bije svého přítele nebo to, co hraje roli při vítězství.

Tato žena je označována za nejkrásnější boxerku Evropy. Je mistryní Evropy z roku 2018 v ženském boxu a dvojnásobnou mistryní Ruska. Nyní pětadvacetiletá Světlana Solujanovová Sputniku odpověděla na několik otázek.

Sportovkyně prozradila, zda vůči ruským sportovcům pociťuje nepřátelský vztah.

„Když jsem se stala mistryní Evropy, prošla jsem dopingovou kontrolu. Když jsem šla na vyhlášení, necítila jsem předpojatost. Všech pět zápasů jsme vyhráli. Určitě jsem chápala, že se na mě ostatní soupeřky začaly připravovat, protože jsem v Evropě jednička. Je to ale sportovní záležitost, nikoliv politická, ani soukromá,“ řekla boxerka.

Dále pokračovala tím, že když jsou mezi zeměmi nějaké konflikty, jde o předpojatý vztah. A nemusí se to nutně nějak týkat sportu. „Ať to zůstane v politice A my uděláme všechno, co je v této oblasti v našich silách.“

Daná sportovkyně si navíc myslí, že pokud je člověk dobrý boxer a dobrý sportovec, nikdo s tím nic neudělá. Podle jejího názoru politika nijak nemůže ovlivnit dané schopnosti.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чем больше бицуха, тем крепче обнимашки☺️ Публикация от Солуянова Светлана (@soluyan51) 25 Сен 2019 в 12:29 PDT

Boxerka v rozhovoru rovněž prozradila, jaké otázky ji štvou. Blonďatá kráska odpověděla, že nečastější otázkou, která ji opravdu dost štve, je ta, zda bije svého přítele. Přiznala, že sama už neví, co na to odpovídat.

„Myslí si, že nejsem adekvátní, když říkají ,Ahoj, jen mě nemlať,“ uvedla boxerka.

Sportovkyně váží 51 kg a stále získává nové tituly. Solujanovová závěrem uvedla, že za nejdůležitější dar, který jí sport přinesl, je to, že je veřejně známá a může tak v této oblasti ovlivnit mládež.

„Nejdůležitější je, že dokážu svým příkladem mládež přilákat ke sportu a zdravému životnímu stylu,“ řekla boxerka.