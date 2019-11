„Takže o Vánocích se pověsíte na stromek a budete svítit.“ Na internetu okomentovali video Čechů z Černobylu

Na Youtube kanálu Mifis se objevilo video z Černobylu. Dva Češi ukazovali úroveň radiace na různých místech, kde jedli a co navštívili. Kanál se zabývá různými průzkumy strašidelných objektů.

Dva Češi cestují po různých místech a natáčí zajímavé záběry. Z Černobylu vydali několik videí, pokaždé to jejich odběratelé komentovali pozitivně a vyjadřovali svůj zájem ohledně tohoto tématu.

Na záběrech je vidět, jak chodí městem Pripjať se skupinou z České republiky a měří úroveň radiace. Nejvyšší úroveň objevili u lunaparku, přístroj ukázal na přes 3 milisievertů a zapískal.

„Takže o Vánocích se pověsíte na stromek a budete svítit. Taky dobrý,“ napsal jeden ze sledujících.

Město přízraků

Dříve osmadvacetiletý obyvatel Velké Británie Neil Ansell se rozhodl prozkoumat zónu kolem Černobylské jaderné elektrárny. Bloger si také na různých místech města své trasy ověřoval úroveň radiace. Zvláštní pozornost však vzbudila taška, v níž po mnoho let ležely určité předměty. Detektor ionizačního záření, tedy Geigerův–Müllerův počítač, ukázal záření na úrovni 2,728 milisievertů (mSv), což je skoro 200krát více než při tomografii dospělých. A je dost možné, že pokud by tašku otevřel, pak by detektor ukazoval ještě mnohem více. Nicméně, podívat se dovnitř tašky se muž neodhodlal.

Město se stalo „městem přízraků“ po havárii v Černobylské jaderné elektrárně. K celosvětově známé katastrofě v atomové elektrárně došlo 26. dubna 1986, když explodoval jaderný reaktor čtvrtého energetického bloku.

Celková plocha radioaktivního zamoření činila v Bělorusku asi 46,5 tisíce kilometrů čtverečních (23 procent celkové rozlohy republiky). Na Ukrajině bylo zamořeno 50 tisíc kilometrů čtverečních ve 12 oblastech. Kromě toho bylo zasaženo 19 ruských regionů o celkové rozloze téměř 60 tisíc kilometrů čtverečních s 2,6 miliony obyvatel.