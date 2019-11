Slovák se vydal do „temného místa“ a natočil, co se tam teď po 38 letech děje. U uživatelů to vyvolalo mráz na zádech

Je to dům ve slovenské obci Kašov. Bydlela tady Anna Dudášová, která v roce 1981 zavraždila manžela v Košicích. Jeho tělo rozřezala, uložila do kufru a přivezla z Košic do vesničky Kašov. Jeho pozůstatky v noci hodila do potoka, myslela si, že je nikdo nenajde. Po pár dnech jeden chlapec pozůstatky našel. Anna Dudášová za vraždu dostala 15 let vězení. Pak se vrátila do Kašova, lidé se jí stranili. V Kašově žila až do své smrti.

„Ivane, klobouk dolů, do takových ‚temných‘ míst se vydat, máš výdrž a děkuji za informace,“ okomentoval jeden z uživatelů.

„Úžasné video, díky příběhu vyprávěného během videa má dokonale děsivou atmosféru,“ napsal další sledující.

„Výborně zpracované video, až z toho jde mráz po zádech,“ podělil se o dojem další odběratel.

Slovenský youtuber Ivan Donoval zveřejňuje na svém YouTube kanálu videa ze zapomenutých a opuštěných míst na Slovensku. Uživatelé jsou pokaždé pobouřeni množstvím takových míst.

Dříve slovenský youtuber zveřejnil video ze sovětského skladu atomových zbraní Javor 52 v Česku. Tyto záběry vyvolaly bouřlivou reakci.

Tento youtuber také navštívil záhadné místo na Slovensku, které leží nedaleko Rudňan.

Právě tam se totiž nachází podivná hora, která svým tvarem připomíná pyramidu.

Bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy je na mapě označen jako Kóta Zulu 664.

První expedice, a vůbec objev tohoto kopce, se datuje na červenec roku 2015.

Dnes je fenomén Kóta Zulu 664, stejně jako jeho iontový tunel, mezi turisty velmi vyhledávaný.

Kopec Kóta Zulu 664 leží ve Slovenském rudohoří. Je nejstarší a nejstabilnější tektonickou částí Západních Karpat. Ve Slovenském rudohoří se již od pradávna těžily rudy, stříbro, měď a další vzácné kovy.