Šokující záběry ukazují neobyčejný a nebezpečný jev na jedné z největších řek Ruska

„Ryby plavou pryč, nemám slov. O víkendu jsem si myslel, že něco chytím, ale ne,“ řekl místní obyvatel Andrian Norov.

Pod Vorošilovským mostem se dříve dalo proplout, teď se tam dá projít. Další obyvatelka říká, že za 40 let, co tady bydlí, se něco podobného stalo poprve.

Silné a chladné větry se staly příčinou, že z řeky Don, Taganrožského zálivu a Azovského moře zmizela voda. V regionu jsou také neobyčejně nízké teploty, kvůli kterým se dno pokrylo ledem.

Dříve obyvatelé Primorsko-Achtarské oblasti (Krasnodarský kraj) zveřejnili fotografii silného odlivu Azovského moře. Moře se vzdálilo od břehu na vzdálenost asi 100 metrů a v souvislosti s tím bylo možné vidět dno Azovského moře. Poznamenávalo se, že takový jev nebyl pozorován již několik desetiletí. Většina sledujících byla tak silným odlivem velmi překvapena.

Dno jezera Bajkal je stále v pohybu

Odborníci se dříve nechali slyšet, že na dně jezera Bajka, které se nachází neustále v pohybu, vznikají často podzemní otřesy a tím pak vznikají stále nové zálivy. V roce 1861 vznikl jeden z takových zálivů. Došlo k tomu po silných otřesech, kdy praskl led a tím vznikla velká vlna, která svou silou zaplavila území na vzdálenost dvou kilometrů a zničila vše, co jí stálo v cestě. V důsledku toho zmizelo pod vodou pět obcí.

Jak vědci tvrdí, sám Bajkal vznikl v důsledku obrovského zlomu a je to nejnebezpečnější trhlina na světě. Nedávno vědci nalezli na dně oceánu ještě jeden obrovský zlom. Nutno podotknout, že všechny zlomy a trhliny v tomto místě jsou velmi nebezpečné. Časem by mohlo dojít k tomu, že Eurasie by byla rozdělena na dvě části. Každoročně se totiž délka a počet zlomů v zemi nadále zvyšuje.