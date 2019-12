Briefing Kláry Dostálové k auditní zprávě Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

Dříve Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) potvrdilo, že obdrželo auditní zprávu Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Bylo uvedeno, že dokument nyní nelze zveřejnit, jak chce opozice, protože Evropská komise „žádá o důvěrné zacházení“.

Premiér Babiš tvrdí, že Evropská komise vykládá český zákon o střetu zájmů absurdně a nesmyslně. Trvá na tom, že se společností Agrofert naložil v souladu s literou zákona – uložil ji do svěřeneckého fondu.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Zpráva Evropské komise byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.