Video: Jakoby se tohle štěně napůl spálilo. Ale bylo to něco jiného. Podívejte se, jaký osud čekal

Celá rodina psů se dostala do hrozné pasti. Štěňata byla umazána smůlou natolik, že už nepřipomínala živé tvory. Mláďata se vůbec nemohla hýbat. Dobrovolníci se několik dnů snažili o záchranu zvířat. Všechno se jim podařilo a štěňatům tak vrátili život.

Toto štěně vypadalo jako kus země, nebo jako napůl upálené. Smůla se mu nalepila na celé tělo tak, že mládě mohlo hýbat jen očima. Když dobrovolníci štěně zachraňovali, slyšeli smutné vytí jeho bratra. Také se zamazal smůlou a dostal se do pasti. Chudáčky čekala dlouhá proceduru čištění od smůly. Bylo to bolestivé a strašné. Dobrovolníci je myli olejem a čistili srst od smetí. Když v noci mláďata spala, přivezli k veterináři i jejich sestry. Dostaly se do podobné situace. A celá práce na vyčištění začala znova. Během několika dní štěňata koupali v oleji, poté myli mýdlem. Nakonec se ušmudlaná rodinka vrátila ke své matce. Smůla úplně zmizela.

Příběhy se záchranou zvířat

Nedávno v USA dobrovolníci zachránili ovčáka, který hlasitě vyl strachy a seděl za dodávkou. Toulavý ovčák byl silně vystrašen. Nikoho k sobě nenechal přiblížit a hodně dní se schovával za dodávkou. Dobrovolníci se rozhodli ho přilákat сheeseburgerem, aby získali jeho důvěru a odvezli ho k veterináři. Po několika pokusech se vyděšeného psa podařilo přece jen vylákat. Pes hlasitě vyl strachy. U veterináře se pes uklidnil, dokonce se i uvolnil. Ovčák hned našel novou rodinu a nového kamaráda Ernieho.

V červenci indičtí dobrovolníci natáčeli záchranu psa, který strávil několik dní v jámě s vodou. Pes se nemohl dostat ven sám, ale zoufale bojoval o život mnoho hodin. Zdálo se, že zvíře bylo odsouzeno k smrti, ale osud rozhodl jinak. Záběry ukazují, jak vyčerpaný pes houževnatě vylezl na kluzké kameny. Jeden z ochránců zvířat osobně sestoupil do díry na laně.

Potom byl pes vložen do speciálního pytle a pomocí lana vytahován nahoru. Později, když odborníci prohlédli zvíře, se ukázalo, že jeho tlapky byly úplně od krve. Navzdory událostem, které pes prožil, se dobře choval a s vděčností se díval na své zachránce.