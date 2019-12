„Jedná se o genocidu Evropanů.“ Video s nálezem migrantů ve skrytých částech automobilu pobouřilo Youtube

Španělská občanská garda zveřejnila video nálezu dvou migrantů, kteří cestovali ve skrytých částech automobilu. Jsou to muž a žena, je jim 19 let, jsou původem z Guiney. Auto bylo zadrženo na hranici Beni Enzar de Melilla kvůli anomálním rozměrům vozidla. Po kontrole byla nalezena dvě místa v autě za zadními sedadly a v přístrojové desce.

Migranti byli pod vlivem toxických plynů a následně byli přivezeni do centra dočasného pobytu migrantů.

Toto video vyvolalo bouřlivou reakci uživatelů. Většina z nich napsala negativní komentáře.

„Bůh pomáhá Evropě, jedná se o genocidu Evropanů a vlády nedělají nic,“ okomentovala jedna z uživatelek. Další odběratel napsal: „Musí se vrátit!“

Výzkum střediska Pew Research Center

Dříve americké výzkumné středisko Pew Research Center publikovalo výzkum, podle něhož se na území Evropské unie v roce 2017 nacházelo nelegálně od 3,9 do 4,8 milionu migrantů. V Česku údajně dosahoval počet nelegálních migrantů až 200 tisíc lidí.

Podle studie se přitom 70 % těchto lidí nacházelo na území Německa, Francie, Itálie a Velké Británie.

Pew Research Center zkoumalo situaci ve 28 zemích Evropské unie, včetně České republiky. Dále byly do výzkumu zahrnuty Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

Portál píše, že ve srovnání s rokem 2014 vzrostl počet migrantů, kteří nelegálně žili na území těchto 32 zkoumaných zemí. V roce 2014 jejich počet dosahoval 3,7 milionu lidí.

V roce 2017 se počet nelegálních migrantů na území Česka pohyboval mezi 100 tisíci až 200 tisíci lidí, uvedl portál Echo 24, přičemž ve stejném roce jejich počet v Maďarsku, Slovensku a Polsku činil méně než 100 tisíc.

Ve stejném roce ale v Německu žilo až 1,2 milionu cizinců, ve Velké Británii jejich počet dosahoval od 800 tisíc až 1,2 milionu lidí, v Itálii se jejich počet pohyboval mezi 500 tisíci až 700 tisíci, ve Francii se jednalo o 300 tisíc až 400 tisíc lidí.

Portál zdůrazňuje, že studie za migranta „bez povolení“ považuje každého, kdo zatím nemá vyřízený azyl, ale i ty, komu již žádost o azyl byla zamítnuta a bylo jim nařízeno opuštění země. Dále byli do počtů zahrnuti ti, kdo zůstali na území států poté, co jim vypršelo vízum a ti, kdo protizákonně překročil hranici a nepožádal o žádnou formu povolení. Pokud by do počtů nebyli zahrnuti lidé, kteří čekají na rozhodnutí v azylovém řízení, dosahoval by počet nelegálně žijících osob na území zmíněných 32 států 2,8 milionu až 2,9 milionu.