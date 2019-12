S oprátkou na krku ve velké rychlosti. Mladí akrobati dobyli internet svými dechberoucími videi

Uvádí se, že všechny akrobatické kousky dělá jedenáctiletý Wang Zhenyan a devítiletý Wang Yeguang. Na záběrech je vidět, jak se oba točí na kolečkových bruslích na stole, přičemž se jeden z nich s oprátkou na krku ve velké rychlosti otáčí kolem svého kamaráda.

„Hodně trénujeme. Cvičili jsme to na zemi snad tisíckrát, než jsme to udělali na stole. Měli jsme plno zranění. Mnohokrát jsme spadli na zem. Ale podařilo se nám to,“ řekl Wang Zhenyan.

Na záběrech je vidět, jak i jiní žáci školy dělají další triky: žonglují a balancují.

Nebezpečné triky

Dříve se na internetu objevilo video, které zachycuje „salta“ zaměstnanců vojenské inspekce automobilů auta Lada Vesta. Zaměstnanci inspekce udělali salto Ladou Vesta a provedli „policejní otočku“. Záběry ukazují, jak se auto s inspektory při provádění „policejní otočky“ otočilo na zkušebním place. Auto couvá, pak rychle projíždí zastávky na silnici a provádí ostrou otočku. V tomto okamžiku řidič ztratil kontrolu a vůz udělal salto. I přes tvrdé přistání nakonec po akci vyšel z auta jeden z vojáků, který seděl na sedadle spolujezdce. O něco později se objevil i řidič. Zdá se, že ani jeden z nich nebyl vážně zraněn. O jejich stavu však nejsou žádné konkrétní informace.

To však není z nebezpečných kousků vše. Například íránský adrenalinový sportovec Alireza Japalaghy dělá posledních 12 let akrobatické triky a salta mezi nejvyššími budovami v Teheránu a nehodlá s tím skoncovat. Sedmadvacetiletý sportovec cvičí a skáče mezi masivními budovami v hlavním městě Íránu, kde se stal profesionálním mistrem parkouru. V dynamickém pohybu je také schopen si převléknout svou košili pomocí jedné ruky. Alireza má navíc rád staví výzvy s nebezpečnými pohyby, ale přiznává, že cvičení i praxe je pro bezpečný free running velmi důležitá. „Všechno, co dělám, jsou hodiny zkoušek a tréninků v různých bezpečných místech. Protože tam nahoře není místo pro chybu. Proto to beru vážně a hodně trénuji s kamarády,“ řekl.