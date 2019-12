Video: „Proč vegani chtějí jíst falešné maso?“ Uživatele přivedla do rozpaků veganská žebra na výstavě v Paříži

V období od 3. do 5. prosince se v Paříži konala výstava potravinářských ingrediencí Fi Europe, na které se sešli evropští dodavatelé potravinářských složek a výrobci potravin. Během výstavy nizozemský výrobce rostlinných potravin Ojah BV představil své poslední dílo – veganská žebra.

Tato společnost se stala populární svým alternativním slepičím masem Plenti. Během šesti let společnost vyrobila hodně masných lahůdek. Nová náhrada masa Heppi je vyrobena ze žlutého hrachu.

Ředitel oddělení zpracovaní potravin pro Ojah Joeri Hollink řekl, že společnost „chce ovlivnit svět“ a dodal, že „chce přesvědčit milovníky masa, aby ochutnali rostlinné potraviny aspoň jednou ve svém životě“.

Video z dané akce, které se objevilo na internetu, vyvolalo negativní reakce. „Žebra nejsou veganská. Rostliny a houby nemají žebra,“ okomentoval video jeden z odběratelů. „Proč vegani chtějí jíst falešné maso? Zpracované maso není zdravé. Myslel jsem, že vegani si jsou vědomi stavu svého zdraví,“ napsal další uživatel.

Veganství je ideologie?

Český bloger Lukáš Balabán na svém kanálu na YouTube nedávno uveřejnil video, v němž zaútočil na veganství a vegany. Řekl v něm, proč něco takového není možné v našem světě. Lukáš ve svém videu veganství označil za ideologii, která nepřipouští žádnou diskuzi a žádnou polemiku.

„Vegani, kteří sídlí v anglojazyčném světě, mají rysy náboženského kultu,“ myslí si youtuber.

Upozornil také na osobní zkušenosti lidí. Řekl, že takový způsob stravování škodí zdraví a existují lidé, kteří byli mnoho let vegany, ale museli toho nechat, protože tím v podstatě došlo k ohrožení jejich vlastního života. „Přivedlo je to k tomu, aby přehodnotili svůj názor a zjistili, že vlastně byli obelháváni. To, co považovali za fakt, žádným faktem nebylo, byly to ideologické poučky,“ uvedl Lukáš.