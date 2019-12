Video: Ukrutný útok! Obrovský žralok lidožravý napadl a surově zabil hejno delfínů

Ohromující záběry byly zveřejněny na YouTube kanálu Old Man And The Sea. Rybář na člunu vyrazil na lov krabů.

„Byl jsem včera na lovení krabů na pobřeží Marin a byl jsem svědkem důsledků útoků velkého bílého žraloka!“ uvedl v příspěvku bloger. © AFP 2019 / Loic Venance Video: Děsivý útok! Obrovský žralok lidožravý napadl výzkumníka, který ho natáčel na kameru

Pětimetrový žralok lidožravý napadl ženu

Ve vodách u pobřeží mexického ostrova Guadalupe zaútočil pětimetrový žralok bílý na skupinu potápěčů.

Video z útoku publikovala na svém Facebooku jedna z účastnic skupiny Nancy Lasuzzo.

12. října se Nancy Lasuzzo za doprovodu týmu potápěčů ponořila do vody Tichého oceánu ve speciální kleci. Ženě se podařilo natočit na kameru, jak se k ní blíží tento obrovský dravec a snaží se prokousat přes ochrannou klec. Po několika vteřinách se žralok ale vzdal a odplul pryč.

Lasuzzo byla z tohoto zážitku nadšená a své emoce zachytila i na kameru. Na záběrech je navíc vidět, že se za zády ženy nachází skupina potápěčů.

Společnost Islander Charters, která dané potápění zorganizovala, zveřejnila záběry z toho, co se stalo, na svých stránkách na sociálních sítích. Video se okamžitě stalo virálním a získalo desítky tisíc kliknutí.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý nebo žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 m. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.