Video: Jak vypadá „letoun 21. století“? Záběry přímo z montáže v ruské letecké továrně

V Rusku byly odhaleny záběry z montáže osobního letadla nové generace MS-21-300 (letadlo středního doletu pro 21. století) ve společnosti Irkut, která spadá do Sjednocené letecké korporace.

Letadlo bude otestováno s ruským motorem PD-14.

„Spojení polovin trupů testovacího letadla bylo provedeno na automatizované stanici. V nejbližší době začne montáž systémů, spojení konzolí křídla a zádní části letounu MS-21-300,“ uvádí se tisková zpráva korporace Irkut.

Záběry prototypu letounu MS-21-300

Letecká společnost Irkut zveřejnila záběry prototypu letu osobního letadla MS-21-300. Letoun absolvoval nepřetržitý let z Irkutsku do Uljanovsku. Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě společnosti, let probíhal v normálním režimu, posádka neměla žádné připomínky k fungování systémů letadla.

V Uljanovsku bude letadlo dozdobeno sériovými technologiemi a poté bude přepraveno na letiště Ramenskoje v obci Žukovskij v Moskevské oblasti, kde absolvuje další letové zkoušky.

Prvním provozovatelem letounu bude Aeroflot.

MS-21-300

MS-21-300 je osobní letadlo nové generace, které pojme 150 až 211 osob. První let proběhl 28. května 2017. Dokončení certifikace je plánováno na rok 2020, korporace plánuje v roce 2021 zahájení sériové výroby.

Letadlo středního doletu pro 21. století je projekt na výrobu celé řády letadel nové generace, které jsou zaměřeny na největší masový segment světového trhu letecké dopravy.

V rámci programu jsou v současné době vyvíjeny letouny MS-21-300 (160-211 osob) a MS-21-200 (130-176 osob).