Video jen pro silné povahy: Kamera zachytila moment útoku žraloka bílého, a to přímo před očima potápěče

Na video se dostal útok obrovského žraloka bílého, a to zrovna v momentě, kdy útočil na návnadu přímo před klecí. Do té se žralok dokonce zakousl. V kleci se přitom nacházel potápěč, a kamera tak zachytila tlamu dravce.

Tyto příšerné záběry byly natočeny jen kousek od potápěče, který se u dravce nacházel natolik blízko, že je vidět, jak žralok kouše do návnady a pak trochu vrazí do klece. Dravec otevírá svou tlamu a snaží se dostat rybu na provazu, ale narazí do klece.

Video bylo natočeno Yiyuanem Diaoem, a to poblíž Stewartova ostrova na Novém Zélandu.

Podobné incidenty však občas končí tragicky. Na YouTube se nedávno objevily působivé záběry natočené pod vodou, které ukazují, jak velký žralok bílý vykrvácel poté, co se pokusil zaútočit na potápěčskou klec, ve které byli lidé. Životu nebezpeční žraloci bílí číhají podél pobřeží USA. Na záběrech je jeden z nich, který je téměř pět metrů dlouhý a váží přes 600 kg.

Tehdy mexický aktivista a ekolog Arturo Islas Allende obvinil společnost, která byla zodpovědná za ponor - Nautilus Dive Adventures, z toho, že neudělali mříže klece blíže k sobě.

Žralok lidožravý napadl ženu

Ve vodách u pobřeží mexického ostrova Guadalupe v říjnu pětimetrový žralok bílý, známý také jako žralok lidožravý, zaútočil na skupinu potápěčů.

Video z útoku publikovala na svém Facebooku jedna z účastnic skupiny, Nancy Lasuzzo.

Dne 12. října se Nancy Lasuzzo za doprovodu týmu potápěčů ponořila do vod Tichého oceánu ve speciální kleci. Ženě se podařilo natočit na kameru, jak se k ní blíží tento obrovský dravec a snaží se prokousat přes ochrannou klec. Po několika vteřinách se žralok ale vzdal a odplul pryč.

Lasuzzo byla z tohoto zážitku nadšená a své emoce zachytila i na kameru. Na záběrech je navíc vidět, že se za zády ženy nachází skupina potápěčů.

Společnost Islander Charters, která dané potápění zorganizovala, zveřejnila záběry z toho, co se stalo, na svých stránkách na sociálních sítích. Video se okamžitě stalo virálním a získalo desítky tisíc zhlédnutí.