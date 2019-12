Neuvěřitelné záběry jednoho z kolemjdoucích. Hlavní nádraží rozžhavili operní zpěváci. Podívejte se, jak vypadali

„Neobvyklá reklama na znovuotevření Státní opery 13.12.2019,“ okomentoval své video uživatel. Na záběrech nejsou zpěváci oblečeni do kostýmů a zpěvačky také nemají šaty, jak to bývá na jevišti. Účastníci této neobyčejné akce vypadali jako cestující, někteří jako techničtí pracovníci nádraží. A bylo to překvapení pro ostatní. Nikdo nepředpokládal, že začnou zpívat. Lidé obklopili zpěváky a natočili je na mobil.

Na oficiálních stránkách opery je uvedeno, že ve čtvrtek 5. 12. byla zahájena kolaudace Státní opery po její generální rekonstrukci. „Kolaudace potrvá několik dní. Zhotovitel stavby předkládá dokumenty o tom, že rekonstrukce probíhala v souladu s předpisy a normami - např. revize elektroinstalace, kontrolní zprávy o funkčnosti výtahů a technologických celků, dokumentaci o měření hluku v interiéru a exteriéru, revizi hromosvodů, rozbor vody, protokol z topné a tlakové zkoušky. Kontrolují se bezpečnostní opatření, únikové východy, protipožární zařízení. Vyjadřovat se musí zástupci Hygienické stanice hl. m. Prahy a Odbor památkové péče. Oficiální předání stavby Národnímu divadlu by pak mělo proběhnout 15. prosince 2019,” je uvedeno na webu Státní opery.

Budova Státní opery byla postavena v letech 1886-1888 jako nové německé divadlo. Státní opera je považována za jeden z nejkrásnějších evropských operních domů, má vynikající akustiku. Poslední rekonstrukce, která tady probíhala, byla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.